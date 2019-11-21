الأسد يصدر مرسومين تشريعيين قضيا بزيادة الرواتب والأجور

اعلنت ​الرئاسة السورية​ في بيان، انه "متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على ​مجلس الوزراء​، الرئيس السوري ​بشار الأسد​ اصدر المرسومين التشريعيين رقم 23 و24 القاضيين بزيادة الرواتب و​الأجور​".

وذكرت ان المرسوم التشريعي رقم 23 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه، والمرسوم التشريعي رقم 24 يقضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.

كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.