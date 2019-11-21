دان وزير الخارجية ​الصين​ي ​وانغ يي​ مشروع القانون الذي أقره ​الكونغرس الأميركي​ ويدعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في ​هونغ كونغ​، معتبرا أنه "يشجع المجرمين العنيفين ويهدف إلى بث الفوضى بل حتى تدمير هونغ كونغ". وخلال اجتماع مع ​وزير الدفاع الأميركي​ السابق وليام كوهن في بكين، اعتبر أن مشروع القانون "تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني: مشروع القانون الأميركي يهدف إلى "تدمير هونغ كونغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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