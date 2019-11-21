استيقظت إنزكان، صباح اليوم الخميس، على فاجعة جديدة، بعدما شبت النيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في سوق الثلاثاء، وأتت على عدد كبير من محلاته.
وقال أحمد أدراق، رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن الحريق أتى على عدد كبير من محلات السوق، بلغ حوالي 50 محلا.
الحريق، الذي استيقظت عليه المدينة، اليوم، ليس الأول من نوعه، إذ، قبل سنة، سُجل حريق مماثل، كان قد شب في الجناحين 2 و3 من سوق الثلاثاء، مخلفا خسائر مادية ثقيلة، كما عرفت المدينة حريقين مماثلين في عامي 2007 و2014.
يذكر أن سوق الثلاثاء في إنزكان يغطي مساحة إجمالية تفوق ثلاثة هكتارات، ويضم ما يقارب 1400 متجر، ولديه ثمانية أبواب.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة جديدة بإنزكان.. النيران تلتهم 50 متجرا من “سوق الثلاثاء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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