حفل زفاف رونالدو.. هل ينوي إقامته في المغرب؟.. أم أن ذلك حدث سرا من قبل؟

شغل خبر زواج الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في المغرب، العالم ليلة أمس، غير أن هناك تضاربا في المعلومات الرائجة، فقد روجت تقارير إعلامية أنه يخطط للزواج قريبا في المغرب، بينما أفادت أخرى أنه فعلا أقام زفافه في مراكش بشكل سري.

ونقلت مجلة QUE، أن نجم يوفينتوس الإيطالي، يستعد لحفل زفاف أسطوري، وقرر إقامته في المغرب.

وعكس ما نقلت مجلة QUE، فإن موقع “اسبن دبورتيس” الإسباني”، نقل أن “رونالدو” تزوج سرا في مراكش في وقت سابق، وأشرف بطل الكيك بوكسينغ المغربي، بدر هاري، على تنظيم الحفل بعيدا عن أعين الصحافة”.

صحيفة “توتو سبورت” نشرت بدروها، أن “كريستيانو رونالدو تزوج، وأقام حفل زفاف سري في المغرب، وأضافت أن ذلك كان “سريا للغاية”، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه في مدينة مراكش.

ويظهر أن المجلة الإسبانية QUE نقلت خبر استعداد “رونالدو” للزواج في المغرب، عن مجلة Novella 2000 الإيطالية، التي أكدت أن رونالدو تزوج سابقا، وأقام حفل زفاف في مراكش سرا.