آسفي.. اعتقال قيادي نقابي ومسؤول بمديرية التعليم متلبسين بالسكر العلني

ينتظر أن يمثل اليوم الخميس، قيادي بارز في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفقة مسؤول يشغل رئيس قسم بمديرية التعليم لآسفي، أمام وكيل الملك، بعدما ضُبطا رفقة فتيات داخل سيارتهما، وبحوزتهما قنينات من الخمر.
وقال مصدر أمني لـ”اليوم 24″ إن دورية روتينية أوقفت سيارة في منطقة خالية، وبعد التفتيش تبينَ أن الأمر يتعلق بأشخاص في حالة سكر علني.
وأكد المصدر، ذاته أنه جرى الاحتفاظ بأحدهما رهن تدابير الحراسة النظرية، واطلاق سراح الآخر، في انتظار مثولهما أمام أنظار وكيل الملك، اليوم الخميس.
وعلم “اليوم 24” أن استنفارا عرفته مديرية التعليم لآسفي، بعدما تناهى إلى علم المدير الإقليمي خبر توقيف رئيس أحد الأقسام، فيما تسارع أطراف أخرى إلى طي الملف.
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