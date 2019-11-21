نشرة خاصة.. رياح وأمطار قوية في العديد من مناطق المملكة غدا الجمعة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن رياحا أحيانا قوية وأمطارا قوية، من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة يوم غد الجمعة، وذلك من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن رياحا أحيانا قوية من المستوى البرتقالي ستهم، يوم غد الجمعة، عمالات وأقاليم طنجة، أصيلة، فحص-أنجرة، المضيق، الفنيدق، تطوان، العرائش، شفشاون، الحسيمة، وزان، الناظور وتازة.

كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، هبوب رياح نسبيا قوية (من 55 إلى 70 كلم في الساعة)، غدا الجمعة من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل في مناطق السايس، السواحل المتوسطية، شمال الجهة الشرقية، باقي السواحل شمال الجديدة، والماس والأطلس المتوسط.

ويرتقب، أيضا، أن تهم أمطار قوية من المستوى البرتقالي مناطق شفشاون، العرائش، وزان، تطوان، تاونات، فحص-أنجرة وطنجة-أصيلة، وذلك ابتداء من الساعة 12 زوالا إلى غاية منتصف ليلة غد الجمعة.