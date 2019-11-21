مارادونا يستقيل من تدريب فريقه الأرجنتيني

ترك دييجو مارادونا منصبه كمدرب لخيمناسيا ئي إسجريما الأرجنتيني لتنتهي قبل الأوان مهمة تدريبية أخرى للاعب السابق الكبير الفائز بكأس العالم لكرة القدم.

وكتب مارادونا على إنستجرام ”هذا القرار يؤذي روحي كلها“.

وكان مارادونا، الذي تولى المسؤولية في سبتمبر، قال إنه سيستمر فقط إذا بقي جابرييل بليجرينو رئيسا للنادي بعد الانتخابات.

Advertisements

لكن بليجرينو، الذي أعلن رحيل مارادونا في محطة لاريد الإذاعية المحلية، انسحب من السباق بعد انهيار تحالف انتخابي.

وتم تكليف مارادونا، الفائز بكأس العالم 1986 والذي يُنظر إليه باعتباره من أعظم اللاعبين على مر العصور، بإنقاذ النادي القادم من لابلاتا من الهبوط.

وخسر مارادونا أول ثلاث مباريات في منصبه ورغم فوزه بثلاث من مبارياته الخمس بعد ذلك، فإن الفريق لا يزال في منطقة الهبوط.