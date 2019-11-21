الـ”بنتاغون” توافق على بيع المغرب 36 مروحية “أباتشي” قتالية.. بـ4.25 مليار دولار

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية، على بيع 36 طائرة هليكوبتر من طراز “أباتشي” (Apache AH-64) للقوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة لمنظومة صواريخ وردارات مراقبة جوية، و551 صاروخ أرض جو من نوع “Hellfire AGM”، وصواريخ “ستينغر” وأنظمة للمراقبة البحرية.

وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أمس عن تفاصيل الصفقة، فإنّ تكلفتها تصل إلى 4,25 مليون دولار.

وأوضحت الوكالة، أن العملية ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، عبر المساهمة في تطوير أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي”.

وتتعلق صفقة طائرات الأباتشي، ببيع 24 طائرة هليكوبتر جديدة للمغرب وتحيين دفعة طائرات من 12 هليكوبتر قديمة، تتوفر عليها القوات المسلحة الملكية سابقًا.

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وقال المصدر ذاته أن الصفقة ستؤدي إلى تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحسين إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وغيرها من القوات المتحالفة معها.

واعتبرت “البنتاغون”، أن “هذه الصفقة ستساهم في مواجهة المغرب لتهديدات حالية ومستقبلية”، دون ذكر تفاصيل حول مواعيد التسليم وغيرها.

وشددت الوكالة الأمريكية، على أن “هذه الخطوة (بيع المروحيات للمغرب) لن تغير التوازن العسكري الرئيسي في المنطقة”.