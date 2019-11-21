مجلة إيطالية شهيرة: رونالدو يعد لحفل زفافه في المغرب

اختار نجم الكرة البرتغالي “كريستيانو رونالدو” المغرب، لإقامة حفل زفافه من صديقته، ووالدة أبنائه، عارضة الأزياء “جورجينا رودريغيز”، حسب ما أعلنته مجلة إيطالية معروفة.
وكشفت مجلة”Novella 2000″ ، الإيطالية، أمس الأربعاء، أن نجم يوفينتوس يعتزم إقامة حفل زفافه في المغرب، بعيدا عن الأضواء، فيما سيحضره كبار نجوم الكرة، والفن في العالم.
ورجحت تقارير إعلامية أخرى أن حفل الزفاف سيقام في مدينة مراكش، التي يزورها “رونالدو” باستمرار.
وأنجب “رونالدو”، و”جورجينا” 3 أبناء، فيما ابنه الأكبر من أم أخرى مجهولة الهوية إلى حدود الساعة.
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