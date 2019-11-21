طقس الخميس.. نزول أمطار مع رياح قوية

توقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الحالة الجوية مهيأة لنزول أمطار أو زخات مطرية محلية فوق كل من شمال ووسط البلاد ومرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية والمناطق الداخلية والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي.

وستهب الرياح جنوبية غربية، قوية نوعا ما إلى قوية خلال يومي الجمعة والسبت بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والريف والأطلس والسهول الشمالية والوسطى. كما ستهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و6 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 6 و12 درجة بالسواحل الشمالية و الوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة على العموم بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والسهول والسواحل الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.