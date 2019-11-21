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مقتل 18 إرهابيا في هجوم على قاعدة ببوركينا فاسو

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 21 نوفمبر 2019

أعلنت سلطات بوركينا فاسو مقتل 18 إرهابيا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة، شمالي البلاد الذي يشهد ارتفاع وتيرة الهجمات وأعمال العنف.

 

وذكرت الشرطة، في بيان لها، أنه تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع، في أعقاب الهجوم الذي وقع بأربيندا في إقليم سوم، مشيرة إلى مقتل شرطي وإصابة 7 آخرين بجروح.

 

 

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وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من ضبط أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت مع الإرهابيين، في مكان الهجوم.

 

ويأتي الهجوم بعد نحو أسبوع من إعلان جيش بوركينا فاسو مقتل 32 إرهابيا في عمليتين في شمال البلاد، التي تشهد هجمات مستمرة أدت إلى فرار آلاف من سكانها.

 

وتواجه بوركينا فاسو، منذ بداية 2015 هجمات إرهابية خصوصا في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 570 قتيلا.

 

وفي إطار جهودها للحدّ من الهجمات، مدّدت سلطات بوركينا فاسو في منتصف يوليو/تموز الماضي، 6 أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في معظم مناطق البلاد.

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