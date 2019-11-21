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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 150 شخصا في تظاهرات إيران والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
شهدت الاحتجاجات العارمة التي انطلقت في الأيام الماضية في معظم محافظات إيران، سقوط عشرات القتلى.
وأكدت مواقع إيرانية معارضة أنه تم إحصاء أكثر من 150 جثة لمحتجين في البلاد.
وأخرجت قوات تابعة للاستخبارات الإيرانية 36 جثة لمحتجين من مستشفى "التأمين الاجتماعي" في العاصمة طهران بسيارة لنقل اللحوم، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة.
وبلغ عدد القتلى في مستشفيات سجاد كرج وشهريار ومدني كرج والبرز كرج 118 شخصاً، وفق المصادر.
إلى ذلك، طلبت وزارة الاستخبارات من كل أسرة مبلغ 40 مليون تومان لتسليم الجثمان الذي يخصها، واشترطت عدم إقامة مراسم العزاء أو التواصل مع وسائل الإعلام، وفق المصادر.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الثلاثاء، أن "تقارير موثوقة" تشير إلى أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا في أنحاء إيران.
وأضافت المنظمة، ومقرها لندن، أنه "وفقاً لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة"، لافتة إلى أن "حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر".
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