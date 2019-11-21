الهجرة: إعادة 78 لاجئاً عراقياً من تركيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، إعادة 78 لاجئاً عراقياً من الأراضي التركية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع إلى محافظة دهوك. وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة طالب اصغر دوسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة أعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية الأسبوعية المجانية"، موضحاً أن "رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من مناطق (أنقرة، سامسون، وجروم) التركية".



وتابع دوسة، أن "العودة نظمت بالتعاون مع مكتب وزارتنا في تركيا ووزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".

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