فشل أردوغان واجتثاث الإخوان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: معارض تركي: الانتخابات المبكرة ضرورة في ظل فشل أردوغان، و"اجتثاث الإخوان".. حمدوك يقيل مسؤولين بالطيران السوداني، و"حكومة تكنوقراط".. الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، والسعودية تؤكد بالأمم المتحدة أولوية قضية فلسطين، وإيرانيو المهجر بأوروبا ينتفضون تضامنا مع "ثورة البنزين"، وسفير ألمانيا لدى ليبيا: مؤتمر برلين آلية مستمرة لحل الأزمة.

كما تتابعون: متظاهرو العراق عن اتفاق الأطراف السياسية: التفاف إيراني لوأد الحراك، و"الشعوب الديمقراطي": لن ننسحب من البرلمان وندعو لانتخابات تركية مبكرة، واستقلال لبنان الـ76.. عروض رمزية واستعدادات شعبية بالساحات، وصحيفة فرنسية: اعتراف واشنطن بالمستوطنات هدية لنتنياهو، وباحثة فرنسية تكشف كيفية قمع إيران لشعبها بحجب الإنترنت، ووزير لبناني لـ"العين الإخبارية": لا حل إلا بحكومة تكنوقراط مستقلة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: أسهم أوروبا تسجل أسوأ يوم في 3 أسابيع بفعل مخاوف التجارة، و"المركزي الأمريكي" يلمح لعدم تخفيض سعر الفائدة، و4.85 مليار دولار زيادة في الودائع المصرفية بالإمارات خلال أكتوبر، وفيتش: أرامكو تنهي ركود طروحات قطاع النفط والغاز عالميا، ومخزون الخام الأمريكي يرتفع 1.4 مليون برميل في أسبوع، واتفاق التجارة حائر بين ضغوط بكين وتشدد واشنطن، وضعف الليرة يقفز بأسعار المنتجين غير المحليين في السوق التركي.

وإلى الملاعب تجدون: برشلونة يعطل مفاوضات تجديد عقد أوباميانج.

وفي الفن تقرأون: هيثم زكي ينتزع دموع نجوم "القاهرة السينمائي"، أما في الثقافة: الإمارات تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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