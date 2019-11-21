للمرة الـ14.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، محافظ القدس عدنان غيث من منزله في المدينة بعد مداهمته، للمرة الـ14.
وقال مسؤول في مكتب المحافظ، لـ"العين الإخبارية"، إن عناصر من المخابرات والشرطة الإسرائيلية داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، واعتقلته.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم اقتياد المحافظ غيث إلى مركز للتحقيق في القدس الشرقية، دون تبيان أسباب اعتقاله.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت غيث أكثر من 13 مرة منذ توليه منصبه قبل 3 سنوات.
ومنعت سلطات الاحتلال المحافظ من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، وفرضت قيودا على اجتماعاته.
وكانت السلطات الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من هجمتها على الفلسطينيين في مدينة القدس، كان آخرها دهم 3 مؤسسات، الأربعاء، وإغلاق 2 منها لمدة 6 أشهر.
وأدان الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري اعتقالات إسرائيل المسؤولين في مدينة القدس، وعلى رأسهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي.
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