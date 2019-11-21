دولة الإمارات تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة فوزا مستحقا بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

جاء هذا الإعلان بعد الكشف عن نتائج التصويت الذي جرى في المؤتمر العام الأربعين لمنظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، لتصبح هذه المرة الرابعة التي تفوز بها دولة الإمارات بعضوية أحد الأجهزة الرئيسية الـ3 لمنظمة اليونسكو.

وترأست وفد دولة الإمارات نورة بنت محمد الكعبي، وزير الثقافة وتنمية المعرفة؛ حيث التقت عددا من كبار المسؤولين؛ من بينهم رئيسة المنظمة أودري أزولاي، وعددا من رؤساء وفود الدول الأعضاء.

وترتبط دولة الإمارات بسجل تاريخي حافل من التعاون الوثيق مع اليونسكو عبر مبادرات وبرامج ترعاها الدولة بإشراف المنظمة، فقد تم تصنيفها في المرتبة السادسة على قائمة أكبر الدول المانحة لمنظمة اليونسكو.

بالإضافة إلى مبادراتها الرائدة في مجال التعليم والثقافة والعلوم، ومن بين أبرز مشاريعها في مجال التعليم، إنشاء صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم اليونسكو في عام 2013 لدعم المبادرات والمشاريع التعليمية، وتبلغ قيمته نحو 2.2 مليون دولار، وقد استفادت منه حتى اليوم أكثر من 70 دولة حول العالم.