مقتل 3 متظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر في الشرطة العراقية، الخميس، عن مقتل 3 متظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن بالعاصمة بغداد.

وبحسب مسعفين ومصادر في الشرطة، سقط أيضا 38 مصابا خلال المظاهرات اليوم في بغداد، عقب إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

كانت وحدات من الجيش العراقي انتشرت صباح الخميس، قرب المدارس في شوارع العاصمة بغداد، في محاولة لمنع طلاب المدارس من المشاركة في المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ نحو شهرين تقريبا.

وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على أثر الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، إلى وقف العمل، الأربعاء، في موانئ وحقول نفطية.