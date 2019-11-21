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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية.. ضبط رجل وامرأة يروجان للمخدرات وضبط 30 طلقة بحوزتهما الخميس 21 نوفمبر 2019 وثق الإعلامي المختص بالقضايا الأمنية في المملكة العربية السعودية، سعود الشيباني، لحظة قيام شرطة منطقة الرياض بضبط رجل وامرأة يروجان المخدرات داخل منزلهما في حي الفيصلية.

ورصد مقطع الفيديو، الذي نشره الشيباني عبر حسابه في ”سناب شات“، كميات من المخدرات المتنوعة التي كشفت عنها الشرطة، إضافة إلى 30 رصاصة، وممنوعات أخرى كانت بحوزة المتهمين. ولم يتم الكشف عن هوية الرجل والمرأة المتورطين بالواقعة.

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