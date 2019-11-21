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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل وإصابة 43 متظاهرا عراقيا بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
سقط قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين اليوم الخميس برصاص قوات الأمن.
وأكدت مصادر عراقية مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة أكثر من 40 بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع في العاصمة بغداد.
ويوم أمس أغلق المتظاهرون منفذ سفوان، الحدودي مع الكويت، التابع لمحافظة البصرة، الأربعاء، ونصبوا خيامهم في الموقع للاعتصام.
وواصل المتظاهرون العراقيون، الأربعاء، قطع كافة الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية، في قضاء الزبير، غربي مدينة البصرة، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد رغم موارده النفطية الهائلة.
وبحسب مصادر عراقية فإن المتظاهرين منعوا الموظفين من الوصول إلى المواقع النفطية التي تمثل صادراتها 70 في المئة من نفط العراق.
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