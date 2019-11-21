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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجوي: يجب الدعوة إلى وقف فوري لعمليات القتل في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن العدوّ ينوي بكل قوته ورؤساء سلطاته الثلاث وأزلامه، شنّ مظاهرة مضادّة والتخويف ولكنه لم يعد يفيد.
وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: لا تخافوا من مسرحياتهم وعربداتهم. التضّامن والتعاضد الوطني هو أفضل ردّ.
وفي تغريدة أخرى، قالت رجوي: على الدول والهيئات الدولية الامتناع عن التحفظ حيال هذا النظام ويجب الدعوة إلى الوقف الفوري لعمليات القتل والاعتقالات.
وختمت: إذا رفض النظام هذه الدعوة، يجب عليهم المطالبة بفرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على النظام.
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