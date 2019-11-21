رجوي: يجب الدعوة إلى وقف فوري لعمليات القتل في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن العدوّ ينوي بكل قوته ورؤساء سلطاته الثلاث وأزلامه، شنّ مظاهرة مضادّة والتخويف ولكنه لم يعد يفيد.



وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: لا تخافوا من مسرحياتهم وعربداتهم. التضّامن والتعاضد الوطني هو أفضل ردّ.

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وفي تغريدة أخرى، قالت رجوي: على الدول والهيئات الدولية الامتناع عن التحفظ حيال هذا النظام ويجب الدعوة إلى الوقف الفوري لعمليات القتل والاعتقالات.

وختمت: إذا رفض النظام هذه الدعوة، يجب عليهم المطالبة بفرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على النظام.