تأجيل إستجواب العميل عامر الفاخوري بداعي دخوله الى المستشفى

أفادت قناة "المنار" أنه تم تأجيل إستجواب العميل ​عامر الفاخوري​ في ​قصر العدل​ ب​مدينة النبطية​، بداعي دخوله الى المستشفى، مشيرة الى أن محامي الأٍرى المحررين طلب طبيبا شرعيا للكشف على الفاخوري بسبب شكوك بالمماطلة.

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