وهاب: التسوية الرئاسية كانت خطأ استراتيجيا لانها سمحت للحريري بإستباحة مؤسسات الدولة

اشار الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان المسؤول في ​الخارجية الاميركية​ السفير الاسبق في ​لبنان​ ​جيفري فيلتمان​ ساهم بتخريب البلد، واكد ان كلام فيلتمان يضر الحراك في الشارع وليس ​حزب الله​، مع الاشارة الى ان جزب من الحراك محق وله مطالب محقة. واكد انه ضد شيطنة الحراك، بالمقابل فإن فيلتمان يشيطن الحراك لانه يحاول اظهارهم على انهم ينفذون اجندة اميركية لاسقاط ​سلاح المقاومة​.

واوضح وهاب في حديث تلفزيوني، ان هناك كرامة انسانية يفقدها اللبنانيين مع ​الدولة​، واكد ان اصرار بعض القوى الحليفة للتحالف مع رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ هو خطأ استراتيجي نرتكبه، والحريري متورط مع مجموعته ب​الفساد​، وعلى فريقنا ان يتعامل مع قوى حية جديدة، والحريري لم يعد يمثل شيئا لا في ​السعودية​ ولا في الشارع، واذا تمت تسمية الحريري مجددا سينزل الناس الى الشارع كما نزل الناس وقت تسمية الوزير السابق ​محمد الصفدي​، ونحن تحالفنا مع ​منظومة​ الفساد لحماية الوحدة الوطنية. وشدد على ان المقاومة لا يربطها شيء بالفساد، ويجب ان يكون لدى المقاومة الجرأة لفك تحالفاتها بمنظومة الفساد.

واعتبر ان مصداقية المحاسبة ان تبدا ب​الشيعة​ وفريق ​التيار الوطني الحر​، وليس بفريق الحريري السياسي. واكد ان الـ100 مليون ​دولار​ التي نركض وراء الاميركي لتامينها للجيش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​ "طيرها" بشحطة قلم، وجدد التأكيد ان لبنان ليس بلدا مفلسا بل بلدا منهوبا.

ودعا الى فرط التحالف مع القوى التي امتهنت النصب والسرقة، و​التسوية الرئاسية​ كانت خطأ استراتيجي لانها سمحت للحريري بإستباحة مؤسسات الدولة.