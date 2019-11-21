وهاب: التسوية الرئاسية كانت خطأ استراتيجيا لانها سمحت للحريري بإستباحة مؤسسات الدولة

اشار الوزير السابق وئام وهاب الى ان المسؤول في الخارجية الاميركية السفير الاسبق في لبنان جيفري فيلتمان ساهم بتخريب البلد، واكد ان كلام فيلتمان يضر الحراك في الشارع وليس حزب الله، مع الاشارة الى ان جزب من الحراك محق وله مطالب محقة. واكد انه ضد شيطنة الحراك، بالمقابل فإن فيلتمان يشيطن الحراك لانه يحاول اظهارهم على انهم ينفذون اجندة اميركية لاسقاط سلاح المقاومة.
واوضح وهاب في حديث تلفزيوني، ان هناك كرامة انسانية يفقدها اللبنانيين مع الدولة، واكد ان اصرار بعض القوى الحليفة للتحالف مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري هو خطأ استراتيجي نرتكبه، والحريري متورط مع مجموعته بالفساد، وعلى فريقنا ان يتعامل مع قوى حية جديدة، والحريري لم يعد يمثل شيئا لا في السعودية ولا في الشارع، واذا تمت تسمية الحريري مجددا سينزل الناس الى الشارع كما نزل الناس وقت تسمية الوزير السابق محمد الصفدي، ونحن تحالفنا مع منظومة الفساد لحماية الوحدة الوطنية. وشدد على ان المقاومة لا يربطها شيء بالفساد، ويجب ان يكون لدى المقاومة الجرأة لفك تحالفاتها بمنظومة الفساد.
واعتبر ان مصداقية المحاسبة ان تبدا بالشيعة وفريق التيار الوطني الحر، وليس بفريق الحريري السياسي. واكد ان الـ100 مليون دولار التي نركض وراء الاميركي لتامينها للجيش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير "طيرها" بشحطة قلم، وجدد التأكيد ان لبنان ليس بلدا مفلسا بل بلدا منهوبا.
ودعا الى فرط التحالف مع القوى التي امتهنت النصب والسرقة، والتسوية الرئاسية كانت خطأ استراتيجي لانها سمحت للحريري بإستباحة مؤسسات الدولة.
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