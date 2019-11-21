أكد المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية​ ان "لا صحة للبيانات التي يتم تداولها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بإسم وزارة التربية وتدعو إلى اقفال ​المدارس​ أو فتحها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزارة التربية: لا صحة لدعوة الوزارة إلى اقفال المدارس أو فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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