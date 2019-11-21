نجاح واكيم: إبراهيم احال 3 وزراء على مؤسسة ليست قائمة إلا على الورق

اشار النائب السابق ​نجاح واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "‏القاضي ​علي إبراهيم​ أحال ثلاثة وزراء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ‏أي أنه أحالهم على مؤسسة ليست قائمة إلا على الورق. أو إنه منع المحاكمة عنهم قبل التحقيق، وبرأهم قبل المحاكمة. ‏يجب إحالته على قاضي التحقيق الذي يقرر إما منع المحاكمة، أو الإحالة على ​محكمة الجنايات​".

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