مياه بيروت وجبل لبنان: تأجيل فرض غرامات التأخير

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​، في بيان اليوم، انه "نظرا للظروف الراهنة قررت تأجيل فرض غرامات التأخير على اصدارات العام 2019 التي كانت ستطبق اعتبارا من تاريخ 1/11/2019 الى تاريخ 2/1/2020 بحيث تصبح المهلة القصوى لتسديد الاصدارات العائدة للعام 2019 في 31/12/2019".

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