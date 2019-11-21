قناة 13 الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتوقع أن ترد إيران قريبا على الهجوم ضد سوريا

اشارت القناة 13 العبرية، الى إن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن ترد إيران قريبا على هجوم الجيش الليلة قبل الماضية في سوريا.
وأوضحت القناة العبرية أن مصدر القلق الرئيسي في الجيش الإسرائيلي هو إطلاق الصواريخ على الجولان. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد أيضا إمكانية قيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق صواريخ من قطاع غزة.
ولفتت القناة العبرية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والقيادة الشمالية ما زالوا في حالة تأهب؛ خشية الرد.
بدورها، نوهت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية إلى أن "ثلث سكان الحدود الشمالية دون حماية، رغم التوتر".
وشنّ جيش الاحتلال أمس، غارات على عشرات الأهداف الإيرانية والسورية داخل سوريا، في هجوم وصفه بأنه "انتقامي"، زاعما أن غاراته استهدفت مواقع لفيلق القدس الإيراني والقوات السورية ودمرت صواريخ ومقار ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية.
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