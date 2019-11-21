رويترز: قتيلان عراقيان و38 مصابا في احتجاجات ببغداد اليوم

أفادت وكالة "رويترز" عن "سقوط قتيلين عراقيين بالإضافة الى إصابة 38 شخصا في ​احتجاجات​ ب​بغداد​ اليوم بعدما أطلقت ​قوات الأمن​ ​الغاز​ المسيل للدموع".

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