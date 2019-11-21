لوفيغارو: ماكرون يسعى لمواجهة الإخوان والتنظيمات الدينية بانتخابات البلدية

كشفت صحيفة "​لوفيغارو​" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ يسعى إلى مكافحة "القوائم الطائفية" في ​الانتخابات البلدية​ المقبلة المقررة 2020.

وذكرت الصحيفة أن هذا التوجه كشف عنه تصريح ماكرون باتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الجماعات المتطرفة، خصوصاً تلك التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ​فرنسا​.

ولفتت إلى أن حزب "الجمهوريين" اليميني يريد حظر القوائم "الطائفية" في الانتخابات البلدية المقبلة، وذلك عبر تقديم مشروع قانون بهذا الشأن.