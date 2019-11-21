لوفيغارو: ماكرون يسعى لمواجهة الإخوان والتنظيمات الدينية بانتخابات البلدية

كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى إلى مكافحة "القوائم الطائفية" في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة 2020.
وذكرت الصحيفة أن هذا التوجه كشف عنه تصريح ماكرون باتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الجماعات المتطرفة، خصوصاً تلك التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في فرنسا.
ولفتت إلى أن حزب "الجمهوريين" اليميني يريد حظر القوائم "الطائفية" في الانتخابات البلدية المقبلة، وذلك عبر تقديم مشروع قانون بهذا الشأن.
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