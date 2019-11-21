ساندرز: أنا مؤيد لإسرائيل لكن يتعين علينا أن نتعامل مع الفلسطينيين بالاحترام

دعا المرشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية بيرني ساندرز إلى ضرورة التعامل مع الفلسطينيين بالاحترام الذي يستحقونه في ظل معاناتهم أمام سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
واشار ساندرز خلال مناظرة أولية بين المرشحين عن الحزب اليدمقراطي للرئاسة الأميركية، الى انه "لم يعد يكفي أن نكون مؤيدين لإسرائيل فقط، أنا مؤيد لإسرائيل، لكن يتعين علينا أن نتعامل مع الفلسطينيين بالاحترام الذي يستحقونه". وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة "غير مستدام"، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة في القطاع.
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