الزعيم الكوري الشمالي لن يشارك في قمة آسيان القادمة بكوريا الجنوبية

افاد الإعلام الحكومي في كوريا الشماليةبأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لن يشارك في القمة التي ستستضيفها كوريا الجنوبية والتي ستجمع قادة دول الأسيان الأسبوع المقبل، بعد رفضه لدعوة الرئيس مون جيه-إن للمشاركة في الحدث.
وكان مون قد أرسل في الخامس من تشرين الثاني خطابا شخصيا لدعوة الزعيم الشمالي للمشاركة في قمة كوريا-آسيان المخطط انعقادها لمدة يومين بدءا من الاثنين القادم في مدينة بوسان الساحلية، ولكن كوريا الشمالية لم تتمكن من إيجاد أي سبب لسفر زعيمها بغرض المشاركة في هذا الحدث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية "KCNA".
ولفتت الوكالة الشمالية الى انه "ليس هناك سبب يجعلنا غير ممتنين لذلك، إذا حمل الخطاب الشخصي ثقة حقيقية في رئيس لجنة شؤون الدولة الزعيم كيم ودعوة عبرت عن توقعات جادة"، وأضافت الوكالة "نحن ممتنون لثقة وإخلاص الجانب الجنوبي ولكننا نأمل في أن يتفهم أسبابنا حيث أننا لم نجد سببا يدفع رئيس لجنة شؤون الدولة لزيارة بوسان".
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