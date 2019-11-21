وزير خارجية لوكسمبورغ يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ردا على اعلان بومبيو

اعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية، ردا على إعلان الولايات المتحدة الاميركية عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.
وأضاف أسلبورن في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين".
وكان الاتحاد الأوروبي، قال بعد اعلان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بان المستوطنات في الضفة الغربية لم تعد تخالف القانون الدولي، إن "البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي".
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