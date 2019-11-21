وزير خارجية لوكسمبورغ يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ردا على اعلان بومبيو

اعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ ​جان أسلبورن​ إن على ​الاتحاد الأوروبي​ الاعتراف بدولة فلسطينية، ردا على إعلان ​الولايات المتحدة الاميركية​ عن دعمها للمستوطنات ال​إسرائيل​ية في الضفة المحتلة.

وأضاف أسلبورن في تصريحات لوكالة "​رويترز​"، أن "​الاعتراف بفلسطين​ دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق ​الشعب الفلسطيني​ في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين".

وكان الاتحاد الأوروبي، قال بعد اعلان وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ بان المستوطنات في ​الضفة الغربية​ لم تعد تخالف القانون الدولي، إن "​البناء​ الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي".