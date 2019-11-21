دعا وزير خارجية ​لوكسمبورغ​ ​جان أسلبورن​ ​الاتحاد الأوروبي​ لـ"الاعتراف بدولة ​فلسطين​ ردا على إعلان ​الولايات المتحدة​ اعترافها بشرعية المستوطنات ال​إسرائيل​ية في ​الضفة الغربية​".

وأشار أسلبورن الى أن "​الاعتراف بفلسطين​ دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق ​الشعب الفلسطيني​ في دولته، ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين".

وأقر ​البرلمان الأوروبي​ تشريعا في 2014 يؤيد إقامة دولة فلسطينية من حيث المبدأ، وكان ذلك التحرك بمثابة تسوية جرى التوصل إليها بعدما سعى المشرعون اليساريون إلى حث دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين على الاعتراف بفلسطين دون شروط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية لوكسمبورغ يدعو الإتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.