صحيفة كورية: واشنطن قد تسحب 4000 جندي من كوريا الجنوبية اذا لم تدفع سيول المزيد من الاموال

ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية اليوم، أن ​الولايات المتحدة​ تبحث خفضا كبيرا لقواتها في ​كوريا الجنوبية​، إن لم تسهم سيول بشكل أكبر في كلفة استضافة ​القوات الأميركية​.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في ​واشنطن​ مطلع على المفاوضات بين البلدين قوله: "حسب فهمي، فإن الولايات المتحدة تستعد لسحب لواء واحد (أي ما بين 3 و4 آلاف جندي) في حال مضت المفاوضات مع كوريا الجنوبية على نحو لا يريده الرئيس ​دونالد ترامب​".

وقطعت واشنطن محادثات تقاسم الكلفة الدفاعية مع كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بعد أن طالبت سيئول بزيادة مشاركتها السنوية إلى خمسة مليارات ​دولار​، أي أكثر بخمسة أمثال مما تدفعه الآن، في خلاف علني نادر بين البلدين.

ولم يؤكد أي من الجانبين علنا تلك الأرقام لكن ترامب قال إن الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية وحولها "كلفته خمسة مليارات دولار".