جو بايدن: سأجبر السعودية على دفع الثمن

شدد المرشح الديمقراطي المحتمل في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية ​جو بايدن​ على "ضرورة معاقبة ​السعودية​ على خلفية حرب ​اليمن​ واغتيال الصحفي ​جمال خاشقجي​"، مشيراً إلى أنه "كان سيمضي في تجميد المساعدات العسكرية إلى السعودية وتحويل المملكة إلى دولة منبوذة على الصعيد الدولي".

ولفت إلى "إنني كنت سأوضح بجلاء أننا لا نعتزم في الواقع بيع أسلحة إليهم، وننوي إجبارهم على دفع الثمن وتحويلهم إلى منبوذ"، مشيراً إلى أنه "كان سيلغي أيضا جميع الإعانات الأميركية الممنوحة للسعوديين ومبيعات أي مواد إلى المملكة"، مضيفا "​الحكومة​ تحظى بقيمة اجتماعية إيجابية قليلة جدا".