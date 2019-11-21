‎"رادارات الجيزة" تلتقط 179 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.
وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 5079 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1976 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1828 مخالفة. كما تم حجز 4 مركبات "توك توك"، و4 سيارات مخالفة، وضبط 35 موقفا عشوائيا، وتحرير 179 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، والتصالح الفوري في 71 حالة، وفحص 10 سائقين، ثُبت عدم تعايط أي منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
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