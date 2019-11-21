الكهرباء: 24 ألف ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الخميس، يبلغ 24 ألف ميجاوات، مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، وأن الحمل الأدنى بلغ 16 ألفا و270 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال الهاتف المحمول أو مركز خدمة العملاء.

كما فعَّلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.