ضبط 25 قطعة سلاح في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعدت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف حملات مكبرة، استهدفت المتهمين بحيازة وترويج الأسلحة النارية بدون ترخيص. أسفرت الحملات عن ضبط 18 متهما -17 قضية دفاع عن النفس- بحيازتهم 4 بنادق آلية، طبنجتين عيار 9 مم، 14 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم، فرد روسي محلي الصنع، 4 بنادق خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم، و25 طلقة مختلفة الأعيرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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