تنفيذ 68 حكما وضبط 10 سائقين تحت تأثير المخدر في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بشارع مستشفي الصدر دائرة قسم العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط 5 إدارات نوعية.

في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم رفع 175 حالة تعد. مروريا تم تحرير 377 مخالفة نموذج 125 المروري، و290 كلبشا، 126 حالة سحب متنوع، و65 مخالفة "رادار" وحجز 4 سيارات و3 مركبات توك توك مخالفة فضلا عن ضبط 10 حالات قيادة تحت تأثير المخدر.

في مجال مجهود البحث الجنائى أمكن ضبط قضيتي اتجار في المخدرات، واثنين من المسجلين خطرا، وقطعتي سلاح أبيض، وتنفيذ 68 حكما قضائيا متنوعا.

تحررت المحاضر اللازمة يحال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.