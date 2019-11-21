تركيا تعلن ترحيل 15 إرهابيًّا إلى بلدانهم خلال 8 أيّام

وكالات- نفذت وزارة الداخلية التركية عمليات ترحيل شملت إجمالي 15 شخصا من "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم خلال 8 أيام.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 أن إجراءات الترحيل بدأت عقب تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو، بأن تركيا ليست فندقا لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأخرى.
وقال صويلو مطلع نوفمبر الجاري إن أنقرة ستعمل على ترحيل عناصر "داعش" إلى بلدانهم.
ورحّلت السلطات التركية 10 ألمان، ودنماركيا، وبريطانيا، وأمريكيا، وهولنديين اثنين. وجرى ذلك خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وذكرت الأناضول أن السلطات التركية استكملت إجراءات تحديد جنسيات المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سورية.
وتم التوصل إلى نتائج بنسبة 90% من المقابلات المفصلة مع هؤلاء، وتم إجراء الاتصالات اللازمة مع البلدان المعنية.
وما تزال الإجراءات مستمرة بحق 944 شخصا من "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، حيث يتم إبقاؤهم في مراكز الترحيل بقرار من السلطات الإدارية.
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