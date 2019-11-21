"الأموال المنهوبة" في عهد بوتفليقة تفجر الصراع بين مُرشّحَين لرئاسة الجزائر

رد زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، عز الدين ميهوبي، على غريمه المرشح لرئاسة البلاد، عبد المجيد تبون، بشأن ”الأموال المنهوبة“ في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال عز الدين ميهوبي في مهرجان انتخابي، اليوم الأربعاء إن ”الذين يعرفون حجم الأموال المختلسة، هم من قاموا بنهبها، وأن لا أحد يعرف الرقم الحقيقي“.

وكان ميهوبي يعلق على تصريحات مدوية أطلقها رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، حين قال إنه يعرف وجهة الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة، وسوف يقوم باسترجاعها حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

Advertisements

وأثارت تصريحات تبون المعزول بعد 80 يومًا من تعيينه رئيسًا للحكومة في واقعة شهيرة جرت يوم 15 اوت 2017، جدلًا عارمًا في الجزائر، إذ وجه له خصومه تهمة ”التستر على جريمة مع الاعتراف بذلك علنًا“.

وفاجأ ميهوبي، وهو آخر وزير للثقافة في عهد بوتفليقة، بشنه هجومًا على المرشح الرئاسي تبون، رغم عمل الرجلين لسنوات طويلة إلى جانب بعضهما البعض في حكومات الرئيس السابق بوتفليقة بين ربيعي 1999و2019.

ويقود ميهوبي حزب رئيس الوزراء الموقوف بتهم فساد، أحمد أويحيى، ويعتزم الوصول إلى القصر الرئاسي ببرنامج انتخابي قال إنه ”الأفضل لاسترجاع الأموال المنهوبة بالوسائل القانونية والقنوات الدبلوماسية“.