جوائز فاخرة للجماهير بشرط حضور مباراة الشباب ضد الفيحاء بالرياض

قامت إدارة نادي الشباب السعودي، بتحفيز الجماهير ليحضروا مباراة الشباب ضد الفيحاء المقبلة التي تقع ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يلعب نادي الشباب ضد الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءًا، وأعربت إدارة الليوث عن رغبتها في حضور الجماهير بأعداد

كبيرة حتى يكونوا حافز للاعبين وتشجيعهم بشكل حماسي يجعلهم يلعبوا بثقة ويحققوا الفوز المنتظر.

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وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة العالمي "تويتر"، عن جوائز عديدة وثمينة في انتظار الجماهير ممن سيحضر مباراة الفريق الأول ضد الفيحاء

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كنوع من أنواع التشجيع للحضور.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر فيديو صغير، أن الجوائز ستكون عبارة عن سحبًا على تذاكر الجماهير ومن ضمن الجوائز فيلا فاخرة مقدمة من شريك الليوث الاستراتيجي "بوابة الشرق"، بالإضافة إلى جوائز نقدية تصل إلى ١٠٠ ألف، وتابع بوجود سحب على ٢٥ جهاز هاتف محمول"موبايل"، بجانب العديد من المفاجآت والجوائز الأخرى التي لم يعلن عنها.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يحتل قبل مباراة الفيحاء المقبلة، المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.