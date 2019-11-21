فوز السعودية والإمارات وتونس بعضوية مجلس اليونسكو التنفيذي

فازت السعودية والإمارات وتونس مجددا، بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

وأكد وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله بن فرحان أن هذا الفوز يضع المملكة في مكانها الطبيعي، معبرا عن تطلعه للتعاون مع شركاء المملكة للعمل على تعزيز السلام عبر التربية والعلوم والثقافة والفنون.

وفوز السعودية بهذه العضوية سيعطيها فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات على المستوى الدولي، حيث أتى الفوز بعد جهود كبيرة بذلتها المملكة في الحملة الانتخابية، وتضمنت إطلاق مشاريع ومبادرات قصيرة المدى بين المؤسسات السعودية غير الربحية واليونسكو منذ بداية عام 2018.

وإلى جانب السعودية تمكنت دولتان عربيتان هما الإمارات وتونس من الفوز بعضوية المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو فيما حصدت السعودية أكبر عدد من الأصوات بلغ 130 صوتا، تلتها الإمارات بـ107 أصوات، ثم تونس بـ103.

ويتكون المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 دولة، يتم اختيارها في انتخابات تجرى خلال المؤتمر العام للمنظمة، الذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة، ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واستراتيجيتها.