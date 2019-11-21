مقتل 18 إرهابياً وشرطياً بمواجهات في بوركينا فاسو

أعلنت سلطات بوركينا فاسو مقتل 18 "إرهابياً" لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال البلاد الذي يشهد هجمات إرهابية تزداد وتيرتها.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الخميس، "تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في اربيندا بإقليم سوم.

وقتل شرطي وأصيب سبعة بجروح وفق البيان.

وضبطت أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت مع الإرهابيين، في مكان الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد إعلان جيش بوركينا فاسو إنه قتل 32 "إرهابياً" الأسبوع الماضي في عمليتين في شمال البلاد التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل.

ويعاني جيش هذا البلد وكذلك جهازا الشرطة والدرك من نقص في التجهيز والتدريب ويبدو عاجزاً عن وقف الهجمات الإرهابية التي تضاعفت في 2019 إلى أن اصبحت شبه يومية.

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وتنشر فرنسا نحو 200 عنصر من القوات الخاصة في كامبوينسين (ضاحية في واغادوغو) لكنها تتدخل بانتظام في البلاد في إطار قوة برخان التي تضم 4500 عنصر في دول الساحل.