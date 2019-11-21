كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مصيري لـ"موراليس" من حكومة بوليفيا المؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس بوليفا السابق، إيفو موراليس، أنه يود العودة إلى البلاد في الغد القريب ولكنه يحتاج إلى ضمانات أمنية من الحكومة المؤقتة من أجل ذلك.

وقال "موراليس" في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قيل لنا، إن الولايات المتحدة تعارض عودتي إلى بوليفيا. أما بالنسبة لي، فأنا أريد العودة في أقرب وقت. ننتظر من حكومة الأمر الواقع منحنا ضمانات. إذا حدث لي شيء، الحكومة المؤقتة ستكون مسؤولة عن ذلك".

وحذر "موراليس"، القوات المسلحة للبلاد، من أنها لن تكون قادرة على تجنب تحمل المسؤولية عن ملاحقة المتظاهرين، قائلاً، إن القانون الدولي متفوق على مرسوم الحكومة المؤقتة الذي يسمح للجيش بقمع المتظاهرين.

في الأسبوع الماضي، أصدر رئيس بوليفيا المؤقت، جانين أنيز، المرسوم الذي ينص على أن القوات المسلحة البوليفية معفاة من المسؤولية الجنائية عن الجرائم المحتملة التي ارتكبت أثناء استعادة النظام بعد صعودها إلى السلطة.

انتقدت منظمة البلدان الأمريكية المرسوم الذي قال إن ما لا يقل عن 23 شخصًا قد قُتلوا وجُرح أكثر من 700 آخرين في الاشتباكات الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يتظاهرون ضد حكومة أنيز.

غادر "موراليس" إلى المكسيك، في وقت سابق من نوفمبر، بعد أن حثه الجيش البوليفي على التنحي في أعقاب احتجاجات عنيفة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. يوم الأربعاء، قال "موراليس" خلال مؤتمر صحافي، إنه يريد مشاركة وسطاء دوليين ومساعدته على العودة إلى بوليفيا.

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وقد قال موراليس يوم الاربعاء، معلقًا على العدد المتزايد من الضحايا خلال الاحتجاجات ضد الحكومة البوليفية المؤقتة: "أود أن تعرف القوات المسلحة أن المعايير الدولية فوق أي قانون أو مرسوم ولن تتمكن من تجنب المسؤولية. كانت هناك جرائم ضد الانسانية".

وأشار "موراليس"، إلى أن السلام في بوليفيا ظل يمثل أولوية بالنسبة له.

وأصر رئيس بوليفيا السابق: "إذا كانت الولايات المتحدة والحكومة البوليفية المؤقتة خائفين جدًا مني، فلا أريد الترشح كمرشح في الانتخابات المقبلة. وإذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله من أجل السلام، فسوف أفعل ذلك".

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة البلدان الأمريكية يوم الثلاثاء، أنها ستقوم بزيارة عمل لبوليفيا في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر للنظر في وضع حقوق الإنسان في البلاد وسط الاحتجاجات المستمرة.

جاءت "أنيز" إلى السلطة، بعد استقالة "موراليس" في وقت سابق من نوفمبر، وسط احتجاجات عنيفة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي حصل خلالها على فترة ولايته الرابعة.

فر "موراليس" إلى المكسيك، واصفًا الوضع في بوليفيا بانقلاب. ومع ذلك، شارك أنصار الرئيس السابق في تجمعات جديدة ضد حكومة "أنيز"، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع ضباط الأمن.

وقد قال إيفو موراليس، زعيم بوليفيا السابق، في مقابلة مع "رويترز" يوم الجمعة 15 نوفمبر، إنة "يرغب في العودة إلى بوليفيا من المكسيك، لكن يمكن إجراء انتخابات جديدة بدوني".