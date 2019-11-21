كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يرفضون الإستسلام للشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت شبكة "ايه بي سي نيوز" خبرا جاء فيه أنه بقيت مجموعة صغيرة من المتظاهرين داخل الحرم الجامعي بجامعة هونج كونج اليوم الخميس، مازلت ترفض دعوات تسليم أنفسهم إلى الشرطة.

يُعتقد أنه لا يزال هناك العشرات في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، بعد أيام من الاشتباكات مع الشرطة في نهاية الأسبوع الماضي.

دخلت احتجاجات هونج كونج المناهضة للحكومة شهرها السادس. يطالب المتظاهرون، الذين يعتقدون أن الصين تزيد سيطرتها على الأراضي التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بإجراء انتخابات ديمقراطية كاملة وإجراء تحقيق في مزاعم وحشية الشرطة في قمع مظاهراتهم.

وقد رفضت الحكومة تلك المطالب قائلة انه يجب وقف العنف قبل بدء أي حوار.

كما وافق الكونجرس الأمريكي على تشريع في وقت متأخر من يوم الأربعاء لفرض عقوبات على المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، ويطلبون مراجعة سنوية للوضع التجاري المواتي الذي تمنحه واشنطن لهونج كونج. من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب هذا القانون مما يثير غضب الصين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في وقت سابق إن التشريع يتدخل في الشؤون الداخلية للصين وينتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.