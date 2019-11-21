تصنيف دولي: المغرب ضمن أكثر البلدان أمنا بالنسبة إلى المسافرين

أظهر تصنيف دولي جديد أن المغرب من بين أكثر البلدان أمنا بالنسبة إلى المسافرين إلى جانب دول غربية عديدة.

وكشف التصنيف، الصادر عن منظمة الاستغاثة الدولية International SOS لخدمات الأمن الطبي، والسفر، في نسخة 2020، أن المغرب من البلدان، التي يشكل الذهاب إليها مخاطر منخفضة بالنسبة إلى المسافرين، إذ تم وضعه بالفئة الثانية الأكثر أمانا، والتي ضمت بلدانا من شرق أوربا، غير بعيد عن الفئة الأولى، التي تضم مجمل البلدان الغربية في عموم أوربا، وأمريكا الشمالية.

وفي المقابل، حلت أغلب بلدان آسيا، وأمريكا الجنوبية بالفئة الثالثة متوسطة الأمان، فيما صنفت أغلب بلدان إفريقيا، والشرق الأوسط بالفئتين الرابعة، والخامسة كأكثر البلدان خطرا على المسافرين.

واعتبر التصنيف دولة ليبيا من أخطر الدول على مستوى العالم لعام 2020 على المسافرين، إلى جانب دول مثل الصومال، والعراق، واليمن.

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ويعتمد التصنيف، الذي توضحه خريطة تفاعلية للدول الأكثر أمنا، والأكثر خطورة على المسافرين، على عدة معايير، وتصنيفات أمنية، وصحية، وغيرها.

وكانت غينيا، وسيراليون، وليبيريا، واليمن، وكوريا الشمالية من الدول الأعلى خطورة على المستوى الصحي.

وعلى مستوى الطرق، والأمن، والمسائل الطبية، فأوضحت الخريطة أن أفغانستان، وسوريا، واليمن، والعراق، وأجزاء من نيجيريا كانت الأقل أمنا.

وحلت فنلندا، والنرويج، وأيسلندا، وبلدان الشمال الأوربي في قائمة الدول الأكثر أمنا للمسافرين، الذين يبحثون عن الأمن، والسلام.