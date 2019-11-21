الاتفاق التجاري الأميركية الصيني حول "المرحلة 1" ما زال بعيدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رجّح خبراء ومحلّلون اقتصاديّون أن يتأخّر اتّفاق تجارة "المرحلة 1" بين الولايات المتحدة والصين حتّى العام المُقبل، وأنّهما على ما يبدو، ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر قريبة من البيت الأبيض، لن يتوصّلا لإنهائه في كانون الأوّل/ ديسمبر مثلما كان متوقّعًا، مع ممارسة بكين ضغوط للتراجع عن مزيد من الرسوم، ومواجهة إدارة ترامب ذلك بتشديد طلباتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، قد قالا خلال مؤتمر صحفي في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت إن صياغة اتفاق تجارة أولي قد تستغرق حتى خمسة أسابيع. إلّا الاتفاق ما زال بعيد المنال بعد خمسة أسابيع من ذلك، بل وقد تزداد المفاوضات تعقيدا، وفق ما نقلته "رويترز" عن خبراء تجارة ومصادر أحيطت علما بتطورات المحادثات.

وقال مصدر أحيط علما بالأمر إن ترامب والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، يدركان أن التراجع عن الرسوم في اتفاق لا يعالج قضايا محورية مثل حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لن يكون جيدا للولايات المتحدة.

وكان مسؤولون من بكين لمحوا في وقت سابق إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وترامب قد يوقعان اتفاقا في أوائل كانون الأول/ ديسمبر. ويقول بعض الخبراء إن الموعد التالي المرتقب هو 15 ديسمبر كانون الأول الذي من المقرر أن تدخل فيه رسوم على سلع صينية قيمتها 156 مليار دولار حيز التنفيذ، بما في ذلك منتجات يشيع التهادي بها خلال موسم العطلات مثل الإلكترونيات وزينة عيد الميلاد.