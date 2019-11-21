شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حوثي واسع في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تصعيد خروقاتها في سعياً منها لنسف عملية السلام المتمثلة بإتفاق السويد ، وشنت عمليات إستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن مليشيات الحوثي نفذت عمليات إستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية حيس مستخدمة الأسحلة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والقناصة. وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي رفعت مؤخراً من وتيرة الإستهداف المتواصل على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي حيال تلك الخروقات اليومية منذ بدء الهدنة الأممية أواخر العام 2018.

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