إصابة امرأة نازحة برصاص قناص حوثي جنوب الحديدة

الخميس 21 نوفمبر 2019

أصيبت إمرأة نازحة برصاص مليشيات الحوثي في منطقة المتنية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



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وقالت مصادر محلية أن قناصة المليشيات الحوثية أطلقت النار على منازل المواطنين بشكل مباشر، وأصابت إمرأة نازحة وتدعى حميدة يحيى هبل ، تبلغ من العمر 45 عاماً ، إصابة بليغة في القدم اليسرى.

وأضافت المصادر، أن مواطنين من أبناء المنطقة هرعوا لإسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب الجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء بالإستهداف المباشر على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.