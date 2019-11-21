سارة فاغنكنشت.. يسارية تتفوق على ميركل وتحصد لقب الأكثر شعبية بألمانيا

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، الخميس، أن السياسية البارزة والزعيمة السابقة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار "معارض"، سارة فاغنكنشت، هي الأكثر شعبية في ألمانيا، متخطية المستشارة أنجيلا ميركل التي حلت في المرتبة الثانية.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إنسا" لقياس اتجاهات الرأي العام (خاصة)، أن فاغنكنشت احتلت المرتبة الأولى في قائمة تضم ٢٢ من أبرز السياسيين الألمان، لأول مرة، وفقا لما نقلته مجلة "فوكس" الألمانية (خاصة).

وتابعت المجلة: "حصدت السياسية اليسارية ١١٤ نقطة في الاستطلاع، متخطية ميركل التي حصلت على ١١١ نقطة".

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وحل في المرتبة الثالثة زعيم حزب الخضر "يسار"، روبرت هابيك بـ١١٠ نقاط، تلاه فريدرش ميرتس، السياسي البارز بالاتحاد المسيحي الحاكم "يمين وسط" بـ١٠٢ نقطة.

وفي المرتبة الخامسة، حل وزير الصحة الحالي ينس شبان بـ١٠٠ نقطة، ثم تلاه رئيس وزراء إقليم بافاريا (جنوب)، ماركوس زودر في المرتبة السادسة بـ٩٨ نقطة.

أما وزيرة الدفاع إنغريت كرامب كارنباور، التي تعد خليفة ميركل، فحلت في المرتبة الـ١٨ بـ72 نقطة.

وأجرت مؤسسة إنسا الاستطلاع في الفترة بين ١٥ و١٨ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على عينة مكونة من ٢٠٣٦ ناخبا ألمانيًّا.

ومنحت المؤسسة المشاركين في الاستطلاع فرصة ترتيب السياسيين حسب الأكثر شعبية، وحددت نقاطا لصاحب المرتبة الأولى، تفوق الذي يليه وهكذا، ثم قامت بتجميع ما حصل عليه كل سياسي على حدة.